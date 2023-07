Giustizia | Nordio difende la sua riforma

Il giorno dopo il colloquio di Giorgia Meloni con il capo dello Stato, a margine del Consiglio supremo di difesa, il ministro dellaCarlo, ci tiene in questa intervista al corriere, ...Scontro guardasigilli - AnmLeggere l'ultima settimana del governo di destra con i criteri della razionalità è un tentativo encomiabile ma vano. Otto giorni dopo ancora non si è capito a quale logica ubbidisse la nota anonima ...

Giustizia, Nordio: presto tempistiche separazione carriere. Concorso esterno, governo diviso Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2023 “Il Governo intende procedere con la riforma della Giustizia. È un impegno che abbiamo preso con gli elettori. Vedremo i contenuti per quanto riguarda Forza Italia ...E anche per Forza Italia è una bandiera: su abuso d’ufficio e traffico di influenze «siamo decisi a portare in fondo la nostra proposta e Nordio da questo punto di vista non farà sconti - ha detto il ...