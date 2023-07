Giuntoli a casa di Bonucci | il retroscena | “Leonardo scioccato dalle parole del nuovo direttore”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Gianluca Di Marzio si è soffermato sul destino diche, con l’arrivo dialla Juventus, è stato messo fuori rosa. Il futuro diè uno dei temi più discussi all’interno della Juventus. Il giocatore, che ha militato in bianconero per 13 anni (con una breve parentesi al Milan), è stato informato che non rientra più nei piani del club. Una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi: alcuni difendono lo storico capitano, mentre altri ricordano il suo comportamento spesso provocatorio in campo. Durante un approfondimento di mercato su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha dichiarato: “Se la Juventus dovesse completare diverse operazioni a centrocampo, potrebbe seriamente considerare l’acquisto di Franck Kessie: sono state richieste ...

Ma inJuventus, non saranno solo gli esuberi a poter dire addio. In questi giorni si continua ...Leonardo Bonucci è finito ai margini del progetto Juventus . Il ds Cristianoe il vice Manna quest'oggi sono andati adel difensore in Toscana per comunicargli che non rientra nei nuovi piani tecnici del club e che dunque è stato messo sul mercato . Bonucci però ...

In casa Juventus c'è tanto da fare. Arrivato da pochi giorni, il nuovo DT Giuntoli è chiamato a risolvere diverse grane, in particolare quelle relative alle posizioni di Zakaria, McKennie, Arthur e ...Leonardo Bonucci è ufficialmente fuori rosa. Si tratta di una scelta tecnica presa direttamente da Max Allegri, e comunicata al difensore in vacanza da Manna e Giuntoli. Non è ...