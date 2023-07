Giulia De Lellis pronta a tornare in Tv nelle vesti di conduttrice

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le emittenti televisive si preparano al nuovo anno e alla preparazione dei nuovi palinsesti. Nel corso della presentazione dei nuovi programmi in onda su Discovery, è stato annunciato anche l’arrivo diDedi. L’influencer, infatti, dopo aver fatto l’ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al dating show di L'articolo

L'influecer ex Uomini e donne sarà protagonista di un format che andrà in onda in autunno. Anche questa volta si tratterà di un programma il cui focus è ...Su Real Time debuttano il primo access di Benedetta Rossi e il nuovo show sulle crisi di coppia condotto daDe. Altro appuntamento importante del 2024 sono i Giochi Olimpici di Parigi ...Ha trovato spazio su Real Time ancheDeche avrà un programma tutto suo: Amore alla prova - Crisi del settimo anno . Quattro coppie di lungo corso, che stanno vivendo un momento di ...

Giulia De Lellis ci riprova: ecco cosa ha fatto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ComingSoon.it

L'influecer ex Uomini e donne sarà protagonista di un format che andrà in onda in autunno. Anche questa volta si tratterà di un programma il cui focus è l'amore ...Continua a fare parlare di sé, positivamente, Giulia de Lellis: la donna condurrà un programma sulle crisi di coppia simile a Temptation Island ...