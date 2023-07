Giovanni Allevi | “Se leggete che sono morto è una bufala”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'artista in un post smentisce la notizia della sua dipartita: "Non ho mai amato così tanto la vita come ora" “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore unasulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi,sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto”. Con un postsmentisce la notizia sulla sua morte, circolata nelle ultime ore. Sin dal primo momento il compositore e pianista, che circa un anno fa ha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare “lontano dal palco”, ha sempre condiviso con i fan la sua lotta contro la malattia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daComposer & Pianist ...