Giovanni Allevi NON è morto | il compositore smaschera la bufala | “Sono vivo”

Sfortunatamente è circolata online la notizia che annunciava la morte di. Ma è lui stesso a smentire subito la notizia falsa. Il pianista non ha esitato a smentire l'informazione pubblicando un messaggio sui social, con la positività che lo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloha scelto di condividere la propria malattia con il suo pubblico, opzione intrapresa da tante altre star sia per una questione di scelta personale sia per aiutare a combattere uno ...... inizio centro estivo 'Estate a Colori 2023' 14 Luglio Zerottonove Baronissi Blues Festival: tutto pronto per l'ottava edizione 14 Luglio Attualità: la notizia sulla sua presunta ...

Giovanni Allevi smentisce la fake news sulla sua morte: "Sono sicuramente vivo" TGCOM

«Giovanni Allevi è morto». Una frase choc, una fake news che ha addolorato e spaventato i fan si è diffusa nella giornata di ieri e con un tam tam sulla rete e ...E' stato lo stesso pianista, autore anche dell'inno della serie A, a smentire la notizia pubblicata da svariati siti.