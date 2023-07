Giovanni Allevi non è morto Dopo la diffusione della fake news | il compositore rassicura i fan | “Sono sicuramente vivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Emoticon sorridenti e cuoricino.sceglie la strada di un messaggio su Twitter per smentire la notiziasua morte. Scrive così: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi,e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”. La falsa notiziascomparsa del pianista eha iniziato a circolare ieri sera in rete ed è stata ripresa da numerosi siti. Era una bufala. Così come era una bufala anche l’analogo tam tam, all’inizio di giugno, che ha riguardato Francesco De Gregori. Notizia subito super smentita anche quella, ma tant’è: c’è chi ci ha creduto e anche in quell’occasione ...