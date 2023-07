(Di venerdì 14 luglio 2023) Unè rimasto ferito in modo abbastanza grave la notte scorsa dopo essere statoto da un. E' accaduto intorno a mezzanotte in piazza Goldoni. Sul posto sono intervenuti ...

Unè rimasto ferito in modo abbastanza grave la notte scorsa dopo essere stato accoltellato da un coetaneo. E' accaduto intorno a mezzanotte in piazza Goldoni. Sul posto sono intervenuti ...Il 25enne si trovava già lì poiché era stato arrestato lo scorso 4 luglio da un poliziotto del distretto Lido che stava effettuando le ricerche delche aveva evaso gli arresti domiciliari per ...... per quella corta lama ilè stato assolto per particolare tenuità del fatto . Leggi anche ... rito abbreviato per il sospettato Varese - Loe lo scaraventa giù dall'aula studio, ...

Giovane accoltella un coetaneo. Arrestato dai Carabinieri Euronews Italiano

Un giovane è rimasto ferito in modo abbastanza grave la notte scorsa dopo essere stato accoltellato da un coetaneo. E' accaduto intorno a mezzanotte in piazza Goldoni. Sul posto sono intervenuti immed ...Un altro sedicenne, anche lui ritenuto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel tentato omicidio di un bagnino 42enne avvenuto nel lido Marechiaro lo scorso 9 luglio, è stato sottoposto ...