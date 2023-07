Giornata degli squali | a rischio il 50% delle specie presenti nel Mediterraneo

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) In occasione dellamondiale dedicata allo squalo, conosciuta come Shark Awareness Day, che ricorre il 14 luglio, il Wwf lancia l’allarme. “Sono aoltre la metàdinel. Una percentuale più alta rispetto al restooceani. Ma siamo ancora in tempo per salvarli” è l’sos dell’organizzazione non governativa. Il Wwf ricorda come, in unsurriscaldato, popolazioni sane di sharks e razze svolgano anche un ruolo ‘insospettabile’ e importante nel mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici, aumentando con la loro presenza e attività il sequestro del carbonio e supportando la biodiversità marina. L’appello del World Wide Fund for Nature Il Wwf lancia dunque un appello a ...