Giorgia dice definitivamente addio alla musica | Il motivo lascia tutti spazzati

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha in mente qualcosa di nuovo per il suo lavoro: le sue dichiarazioni scioccano. Molla laTodrani, nota semplicemente come, è tornata solo ora più forte che mai dopo una lunga pausa dscenale. La cantante italiana ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2023, dove ha mostrato al mondo la sua rinascita artistica e personale. In seguito ad un periodo di sette anni di assenza,ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Blu”, rivelando le sue difficoltà artistiche durante quel momento alquanto turbolento. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante ha rivelato apertamente la sua lotta interiore: “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al ...