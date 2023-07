Gigi Bici | 16 anni a Barbara Pasetti La figlia | Non me ne faccio nulla delle sue scuse

È stata condannata al tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come, per l'occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e anche tentata estorsione. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di centomila euro per ciascuna delle ...... 45 anni, fisioterapista di Calignano di Cura Carpignano (Pavia), accusata dell'omicidio volontario di Luigi Criscuolo , 60enne conosciuto come '' per il suo negozio di biciclette. Il gup ...Condannata a 1 6 anni con rito abbreviato Barbara Pasetti , a processo per l' omicidio volontario di Luigi Criscuolo , conosciuto a Pavia come ''. Pasetti, in lacrime, ha invocato il perdono dei familiari della vittima: "Chiedo scusa ai familiari, ho agito perché intimorita da, avevo paura per mio figlio". "Mio figlio ha ...

Omicidio Gigi Bici, 16 anni a Barbara Pasetti TGCOM

La fisioterapista Barbara Pasetti è stata condannata a sedici anni di carcere per l’omicidio di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici ...Il gup di Pavia ha riconosciuto ai 4 figli e alla convivente, tutti parti civili, un risarcimento provvisionale di 100mila euro ciascuno ...