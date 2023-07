Radio Alfa oggi in diretta dalla sede del GAL Colline Salernitane aValle Piana, per la presentazione del progetto "Cammino dei picentini". Il "Cammino dei ... presso il Centro Espositivo(...... 'Che fine fa l'organico', che ha registrato oltre 2.300milavisualizzazioni, e il cortometraggio 'Chiara come l'acqua' presentato all'ottava edizione della rassegnaGeneration e che pone ...... " Che fine fa l'organico ", che ha registrato oltre 2.300.000 visualizzazioni, e il cortometraggio "Chiara come l'acqua" presentato all'ottava edizione della rassegnaGeneration e che ...

Giffoni Next Generation, al via la nona edizione: un crescendo di appuntamenti che toccherà il suo apice il 29 luglio con il Summit sul futuro delle proiezioni audiovisive Studenti.it

Indispensabile quanto crema solare e bevande ghiacciate, anche quest’estate torna il Giffoni Film Festival, dal 20 al 29 luglio nella quasi omonima Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Arriva ...Giovedì 13 luglio, alle ore 17,30, presso la sede del Gal a Giffoni Valle Piana, sarà presentato il progetto “Cammino dei picentini”, che torna nella sua sede naturale dove è stato ideato ...