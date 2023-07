Gianna Nannini | chi è la moglie Carla | “L’amore della mia vita insieme a nostra figlia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha da sempre dichiarato che per leiè da più di 40 anni il suo nucleo famigliare, la sua certezza assoluta. Nel 2010, le due donne sono riuscite ad avere una, concepita proprio dalla cantante, di nome Penelope Jane. Dopo la nascitabambina hanno deciso di trasferirsi definitivamente a Londra, proprio per garantire un futuro alla piccola, che adesso compirà 11 anni a novembre. Proprio a questo proposito, la cantante ha dichiarato: Conoscoda quarant’anni e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia, non avrei mai fatto questo passo decisivo. Se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterrala può adottare....