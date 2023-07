Gesesa | Ponte | altri due giorni di interruzione idrica notturna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSpA –, interruzioni idriche notturne 15 e 17 luglio, a causa dell’elevato temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione. Comunichiamo che, a causa delle elevate temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione saremo costretti ad effettuare le seguenti chiusure notturne:1.Serbatoio Campo SportivoLa turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione sabato 15 luglio dalle 23:00 alle 7:00 del mattino successivo, lunedì 17 luglio dalle 20:00 alle 7:00 del mattino successivo.La sospensione interesserá tutto il centro urbano. 2.Serbatoio Alto ServizioLa turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione sabato 15 luglio dalle 20:00 alle 7:00 del mattino successivo, lunedì 17 luglio dalle 20:00 alle 7:00 del mattino successivo.Le zone interessate dalla sospensione dell’erogazione ...

. Lacomunica che questa sera, 12 luglio, ci sarà un'interruzione idrica aa causa di un guasto sulla rete. 'Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso saremo costretti a ...Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso 800 51 17 17 .Benevento . Lacomunica che, a causa di un repentino ed eccessivo assorbimento idrico in distribuzione, si ... Via Luigi Einaudi, Via Pasquale Martignetti, Via Antonio Segni, Contradadelle ...

GESESA, a Ponte questa sera 12 luglio interruzione idrica notturna ... LabTV

Ancora problemi idrici a Ponte. A comunicarlo è la Gesesa. A causa di una riduzione di portata da parte dell’Acquedotto Regionale, questa sera sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 20.00 alle ore ...Ponte ancora senza acqua per le prossime ore. Lo comunica Gesesa spiegando che «a causa del protrarsi delle operazioni di riparazione del guasto in zona Ferrarisi, la cui ...