In attesa di questo grande colpo,ha già iniziato ad allenare la squadra durante le prime sedute della stagione. Tuttavia, il tecnico si è trovato subito di fronte a un problema serio: la ...Dopo ifisici dell'ultima stagione, sono in credito con la fortuna. Se starò bene 20 gol ... 120 milioni per Rice Sono pure pochi… È fortissimo, ricorda. Rice è il più forte ...L'ultimo a tentarci è statoche lo avrebbe voluto con sé all'Al Ettifaq , invano. Il nativo ... Solo 28 gare, condite da un assist e i solitifisici . Un infortunio all' anca lo ha ...

Gerrard e i problemi in Arabia Saudita: la sua squadra non lo capisce Corriere dello Sport

L'ex capitano del Liverpool ha incontrato subito delle difficoltà nel suo ruolo sulla panchina dell'Al-Ettifaq ...ROMA - Prima gli arabi, poi la Roma. Settimana di appuntamenti per l’entourage di Alvaro Morata, alla ricerca della miglior offerta per eventualmente lasciare l’Atletico Madrid e cominciare una nuova ...