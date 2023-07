Genshin Impact | Il Successo del Gioco Gacha | ma la Difficoltà dei Doppiatori Anglosassoni

(Di venerdì 14 luglio 2023), il popolareopen world, ha raggiunto traguardi senza precedenti in termini di fama e guadagno. Tuttavia, dietro il suo, si cela un problema che non può essere ignorato: iche hanno dato voce ai personaggi amati dai giocatori si trovano in una situazione dieconomica. Mentre ilcontinua a prosperare e ad attirare un vasto pubblico, coloro che contribuiscono al suonon stanno ricevendo i pagamenti che meritano. Iltravolgente diè diventato un fenomeno globale, conquistando il cuore di milioni di giocatori ...

HoYoverse ha comunicato il programma completo per gamescom 2023 . Dal 23 al 27 agosto,, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero e Honkai3rd offriranno una gamma completa di attività nel padiglione 6, B030. Qui sotto la lineup degli eventi:- Un viaggio ...Anche giochi comee Immortals: Fenyx Rising ( Voto: 8.7 - Recensione ), che per molti aspetti tentano di emularlo, non riescono a catturarne la magia. Mi sono interrogato su quanto ...... Diablo Immortal non ha problemi a mantenere i 60fps stabili (a patto di limitare un minimo i dettagli grafici) e persinoviene gestito molto bene limitando la qualità degli elementi ...

Genshin Impact: il cosplay di Nilou di marell_rin è una replica perfetta Multiplayer.it

Genshin Impact, il popolare gioco gacha open world, ha raggiunto traguardi senza precedenti in termini di fama e guadagno. Tuttavia, non tutti coloro che ...I doppiatori che prestano la voce ai tanti personaggi di Genshin Impact denunciano svariati mesi di stipendi arretrati, con evidenti problemi.