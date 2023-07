Genoa | Vogliacco | «Si è creata una magia | speriamo che…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Alessandro, difensore del, ha parlato in vista del ritorno dei rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli Alessandro, giocatore del, ha parlato a Il Secolo XIX. PAROLE – «Dopo un periodo molto difficile che siamo riusciti a metterci alle spalle, ora ne stiamo vivendo uno bellissimo. In questo 2023 si èlacontinui così e che sia di buon auspicio per la prossima stagione. Nella mia testa ho sempre avuto ben chiaro l’obiettivo – prosegue – far vedere le mie qualità e aiutare ila ritornare in Serie A. Sono successe tante cose e sono passati tantissimi momento ma la mia prerogativa è sempre stata la stessa: il lavoro. Ho dato il massimo aspettando le mie chance. Come sempre, il lavoro paga e ...