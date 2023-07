(Di venerdì 14 luglio 2023) Nel momento in cui a bruciare sono le, proprio come nel 2005, e il fuoriclasse transalpino, idolo dei giovanissimi, si rivolge innanzitutto a loro per provare a gettare acqua sul fuoco della rivolta che ha fatto seguito all’uccisione di Nahel, lasi scopre nuda. Nahel, infatti, era un ragazzo di appena diciassette anni che guidava un SUV senza patente e si era rifiutato di fermarsi benché gli agenti gli avessero intimato l’alt. Un duplice errore, anche piuttosto grave, d’accordo, ma che di sicuro non giustifica la scelta disumana del poliziotto che gli ha sparato e lo ha ucciso, acuendo ulteriormente le tensioni sociali che covano da tempo in unaormai in guerra con se stessa. Del resto, in un Paese squassato dalla scoperta che Galtier, uno dei tecnici più famosi ...

La rivolta nellee unadi ragazzi che il potere non vuole vedere, in Francia come in Italia. Mario Martone è a Parigi, Nostalgia premiato ieri all'ambasciata d'Italia a Parigi con il Prix EU. RO. ...A uscire di casa per manifestare sono stati gli interi sobborghi, le cosiddette, popolate ... ben noti ad Angers, né la feccia di seconda e terza, ma i patrioti che in quei giorni ...... prima tappa del tour mondiale Deriva da qui la guerra tra poveri che colpisce in questi giorni lefrancesi, con da una parte gli immigrati di seconda, terza e quartache non ...

Generazione Banlieue: Kylian Mbappé non salverà la Francia TPI

Consumismo, criminalità, violenza ed esclusione sociale. Il modello di integrazione d’Oltralpe è andato in frantumi. Mentre i giovanissimi che assaltano i negozi osannano l’idolo del Psg. Vanto del ...Chiedono giustizia per Nahel e denunciano il razzismo sistemico. Ma saccheggiano anche negozi, bruciano auto e sfidano la polizia. “Appartengono a minoranze visibili e molti esprimono anche un'intima ...