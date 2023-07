GdS – Juventus | Leonardo Bonucci fuori rosa

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-13 20:41:57 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Giuntoli e Manna sono andati dal difensore in vacanza in Toscana e gli hanno comunicato la decisione: ora Leo dovrebbe cercare un altro club per inseguire l’Europeo 2024. Danilo nuovo capitano. Out anche McKennie: lunedì si presenterà alla Continassa ma non si allenerà col gruppo, non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti e non indosserà la maglia bianconera nel suo ultimo anno di contratto con la Juve. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi: secca e diretta, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno raggiuntoin Toscana, dove il difensore, in vacanza, ha ...