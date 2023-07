Gazzetta – Milan | De Ketelaere in uscita | l’Aston Villa offre 25 milioni

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-13 07:54:11 Arrivano conferme dalla rosea: Per il trequartista rossonero si sono fatti avanti gli inglesi: ilne vuole 30, un accordo si può trovare Alessandra Gozzini 13 luglio –O Il calciomercato ha coordinate tutte sue. Luglio 2022 erano stati mese e anno della telenovela estiva rossonera, conclusa con il lieto fine: Deal, battuta la concorrenza inglese del Leeds. Luglio 2023, solo un anno dopo, può già essere il mese del divorzio. Il tempo è volato: dall’arrivo di Charles, accolto come possibile erede di Kakà, alla definitiva bocciatura. La Premier, stavolta, può essere un’alleata:è la squadra che potrebbe accogliere CDK e garantire aldi rientrare dalla spesa di dodici mesi fa. Quando fu il ...

... accompagnato dal vice Manna, - racconta sempre il sito delladello Sport - ha raggiunto ... II difensore 36enne, alla Juve dal 2010 - fatta eccezione per una stagione al- , non ha potuto ...L'ivoriano expiace ad Allegri e a Giuntoli in caso di partenza di Pogba per l'Arabia: la dirigenza bianconera punta ad averlo in prestito. Riscopriamo storia e caratteristiche di Franck ...La Premier , stavolta, può essere un'alleata secondo Ladello Sport: l'Aston Villa è la squadra che potrebbe accogliere Cdk e garantire aldi rientrare dalla spesa di 12 mesi fa. ...

Gazzetta - Il Milan e il nodo dell'ultimo slot da extracomunitario: in pole Taremi Milan News

ZIELINSKI – Continua il pressing dell’Al-Ahli su Piotr Zielinski. La novità di giornata, segnala Gianluca Di Marzio, è che il giocatore ha dato la sua apertura ad una possibile cessione in Arabia ...Calciomercato Milan: continua la caccia al sostituto di de Ketelaere, dato in uscita dai rossoneri e finito nella lista dei desideri del PSV Eindhoven ...