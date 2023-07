Gatto usato come pallone da basket | il folle gioco degli adolescenti

'Non ho mai detto che ci hanno cacciati, e non ho maila parola epurazione e neanche epurato -... Ma non siamo scappati di notte con il caschetto, come ile la volpe'. Semplicemente è ...'Non ho mai detto che ci hanno cacciati, e non ho maila parola epurazione', dice spiegando ... Ma non siamo scappati di notte come ile la volpe'. Semplicemente è arrivata 'un'offerta ...'Non ho mai detto che ci hanno cacciati, e non ho maila parola epurazione e neanche epurato. ... Ma non siamo scappati di notte con il caschetto, come ile la volpe'. Semplicemente è ...

Cipro è diventata l'isola dei "gatti morti": 300 mila animali uccisi dal coronavirus felino La Stampa

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Era stata trovata in via Brigola, alla Spezia, da alcuni volontari che l'hanno subito portata in clinica. Nel suo corpo sono stati trovati 80 pallini da caccia, sparati a bruciapelo contro il muso ...