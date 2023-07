Fugge con la droga in macchina | inseguimento da film a San Felice Circeo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 luglio 2023) San– Ha sfrecciato a tutto gas per le strade di San, nel tentativo di seminare la Polizia. Un tentativo andato a male in quanto l’uomo, un 38enne, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Terracina. Secondo quanto emerge, gli agenti sono stati avvertiti Comando della Polizia Locale di Sanin merito ai movimenti “sospetti” di una. Giunta sul posto, la Volante si è coordinata con i vigili e, una volta intercettato il veicolo, gli intimava l’alt. Ma il 38enne non ha battuto ciglio e si è dato alla fuga, mettendo il piede sull’acceleratore sfrecciando tra le strade cittadine, con tanto di manovre pericolose percorrendo sensi vietati alla circolazione. Ed è stata una di queste mosse spericolate ad averli ...