Frosinone Omicidio Emanuele Scieri | condannati due ex-caporali della Folgore

(Di venerdì 14 luglio 2023)– La Corte d’assise di Pisa ha condannato pervolontario in concorso gli ex, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara di Castro dei volsci, in provincia di, a 18 anni, per la morte di, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 L'articolo Temporeale Quotidiano.

'Non ci convince la qualificazione giuridica data ai fatti che secondo noi andava inquadrata nell'preterintenzionale, c'erano tutti gli elementi per ritenerlo configurabile - dichiara l'...Willy, in Appello la condanna per i fratelli Bianchi scende a 24 anni In primo grado, a, Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati all'ergastolo, condanna che in appello è ...... 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli, tutti accusati divolontario ... In secondo grado, dunque, ribaltata la sentenza del Tribunale di. Motivo La Corte ha ...

Frosinone / Omicidio Willy Monteiro Duarte. dopo la sentenza d’Appello, parlano le parti [VIDEO] Temporeale Quotidiano

Scende a 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Col ...Disperazione, rabbia, lacrime agli occhi. Lucia Monteiro Duarte, mamma di Willy, è visibilmente provata dopo la sentenza di secondo grado per l’omicidio del figlio avvenuto a Colleferro nel settembre ...