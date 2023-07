(Di venerdì 14 luglio 2023) Momenti di relax e spensieratezza per Davidee la sua. Il nuovo centrocampista dell'Inter si gode gli ultimi giorni di vacanza divertendosi in barca, come si vede dalpostato ...

Momenti di relax e spensieratezza per Davidee la sua famiglia. Il nuovo centrocampista dell'Inter si gode gli ultimi giorni di vacanza divertendosi in barca, come si vede dal video postato nelle stMomenti di relax e spensieratezza per Davidee la sua famiglia. Il nuovo centrocampista dell'Inter si gode gli ultimi giorni di vacanza divertendosi in barca, come si vede dal video postato nelle stories della sorella ...

Frattesi canta e balla in famiglia: il video social La Gazzetta dello Sport

Blog Calciomercato.com: L'inesperienza si paga e il Milan sta pagando quella di Furlani come DS. Il Milan ha ceduto un giocatore molto importante come Tonali. Ma innanzitutto ...Da Mengoni ed Elodie a Marotta e Ausilio, quella suonata/cantata/ballata dalla dirigenza nerazzurra è ... Al loro posto giovani già affermati (Asllani, Frattesi e Thuram) e scommesse (Bisseck e Trubin ...