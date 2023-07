Fratelli D’Innocenzo | i gemelli del cinema italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) I film scritti daisi riflettono perfettamente in una frase di Alice Munro, scrittrice Premio Nobel per la letteratura. Nel racconto Fra poco, contenuto nella raccolta In fuga lei scrive: “Perchè sono le cose che succedono a casa, quelle che cerchi di proteggere, meglio che puoi, più a lungo che puoi.” Ciò che, infatti, i giovani registi e sceneggiatori romani fanno sin dal loro ingresso nel mondo del, è rivelare la dimensione familiare per ciò che è, anche e soprattutto nei suoi lati più inquietanti e veri. La terra dell’abbastanza: un esordio necessario Damiano e Fabionon avevano ancora trent’anni quando hanno presentato al Festival deldi Berlino, nella sezione Panorama, La terra dell’abbastanza, il loro primo lungometraggio. Era il 2018 e ...