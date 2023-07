Francia | notte di fiamme nel giorno della Festa Nazionale

97 fermi, oltre 200 auto in fiamme, 3 poliziotti feriti: è ladellache oggi celebra l'anniversario della Rivoluzione francese, simbolicamente fissato il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia e che tradizionalmente vede scendere in piazza ...97 fermi, oltre 200 auto in fiamme, 3 poliziotti feriti: è ladellache oggi celebra l'anniversario della Rivoluzione francese, simbolicamente fissato il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia e che tradizionalmente vede scendere in piazza ......delle proteste potrebbero aggiungersi agli incidenti che tradizionalmente si verificano ogni... approfondimento Proteste, Zemmour a Sky TG24: "È una ribellione etnica" FOTOGALLERY ©...

Ancora violenze in Francia. Morto un manifestante caduto da un tetto - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro RaiNews

«Le cifre sulle violenze di questa notte sono decisamente meno gravi rispetto a un anno fa": il ministero dell’Interno ha commentato con un sospiro di sollievo i numeri delle violenze della notte scor ...Macron ha insignito Modi della Legion d'onore. Il premier indiano ospite d'onore oggi alla sfilata del 14 luglio ...