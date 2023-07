Francia e India consolidano la loro intesa sugli Champs Élysées

Tanti i temi in spalla, dalla giustizia ('Mattarella - Meloni faccia a faccia per le tensioni sulla giustizia'), alla commessa indiana per i caccia ('L'compra 26 aerei da caccia dalla'),......amore artistico durante la preparazione del live per il LAC di Lugano in occasione di Focus(... in Italia, Svizzera,, Germania, Inghilterra e Giappone, tanto come pianista che come ......la plenaria a Strasburgo e in concomitanza con l'arrivo indel presidente Narendra Modi, che oggi partecipa alle celebrazioni ufficiali per il 14 luglio. Immediata la replica dell'che ...

Francia-India, Modi arrivato a Parigi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Oggi è 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia. Un luogo protagonista di tante opere d’arte: molte quelle che ritraggono l’assalto alla prigione fortezza, mentre il pittore Edouard Cortes rit ...New Delhi sfrutta il suo allineamento multiplo su Ucraina, Cina e Stati Uniti. Questo permette a Parigi di venderle armi e stringere accordi commerciali con un leader che non nasconde il suo estremism ...