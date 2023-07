Ledel 14 luglio per la festa nazionale francese si svolgeranno in un clima di tensione a livello di sicurezza. A fine giugno la morte di un ragazzo 15enne (Nahel), ucciso da un agente di ...... il primo ministro finlandese Petteri Orpo in visita ufficiale;: Il presidente Emmanuel Macron presiede leper l'anniversario della Presa della Bastiglia; il Primo Ministro ...... Coro e Orchestra, commissionato dal comitato italo - elvetico per ledel centenario ... in Italia, Svizzera,, Germania, Inghilterra e Giappone, tanto come pianista che come ...

Francia, celebrazioni del 14 luglio: imponenti misure di sicurezza - Il ... Il Sole 24 ORE

Parigi, 14 lug. (askanews) - Le celebrazioni del 14 luglio per la festa nazionale francese si svolgeranno in un clima di tensione a livello di sicurezza. A fine giugno la morte di un ragazzo 15enne ...Comincia la settimana della festa nazionale francese e il presidente Emmanuel Macron ha una Bastiglia da prendere, se vuol rilanciare il suo secondo mandato all’Eliseo. Parlerà in occasione del 14 lug ...