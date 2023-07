Francesco Totti e Ilary Blasi | spariscono 5 dei Rolex contesi | uno degli orologi vale un milione di euro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Traè ancora scontro sulla questione che riguarda la condivisione della collezione di. In merito, il giudice civileFettoni aveva disposto l’affido condiviso dei preziosi, in attesa di stabilire la proprietà. Inoltre, aveva stabilito che la conduttrice avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito tutti gliin suo possesso. Tuttavia, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha dato mandato ai suoi avvocati di fare ricorso. La, infatti, non sarebbe intenzionata a dividere icon l’ex marito esigendone l’affido esclusivo. Secondo quanto rivelato da Il Corriere della Sera, all’interno della ...

Sono spariti cinque dei famosi Rolex condivisi dall'ex coppia formata da Ilary Blasi e. Il giudice civileFrettoni aveva dichiarato che la collezione degli orologi sarebbe stata condivisa equamente tra i due ex sposi, in attesa di stabilire la definitiva ...Fotogallery - Ilary Blasi in Brasile, mamma che bikini hot! GUARDA LE FOTO Fotogallery - Alessia Marcuzzi a Formentera con paolo Calabresi Marconi IL BACHELORETTE DI FRANCESCA Fotogallery - Chiara ...La questione Rolex si complica pere Ilary Blasi . Quest'ultima, come riporta il Corriere della Sera , avrebbe denunciato la scomparsa di cinque orologi della collezione in 'affidamento congiunto' con l'ex marito. E non ...

Sono spariti cinque dei famosi Rolex condivisi dall’ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Il giudice civile Francesco Frettoni aveva dichiarato che la collezione degli orologi sarebbe st ...Francesco Totti e Ilary Blasi litigano ancora. Nella diatriba sui Rolex arriva un bel colpo di scena, perché, dopo la decisione del giudice per l’affido condiviso degli orologi di lusso, la conduttric ...