Francesco Facchinetti | “Molestie? Se i maschi si comportano in maniera sbagliata è colpa dei genitori | manca l’educazione Io ho saputo fermarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Di chi è lase sei scemo? Se isiinnei confronti dell’universo femminile? Dei”. È unsenza filtri quello che in queste ore è intervenuto sui social a proposito del tema delle: è uno sfogo clamoroso quello dell’ex cantante e manager, che non fa riferimenti a tanti casi di cronaca delle ultime ore ma parte all’attacco con un lungo sfogo in cui tira in ballo la responsabilità delle famiglie, delchee dei social. A proposito dei quali, tira una linea netta contro l’eccesso di voyerismo e la volontà di condividere tutto a tutti i costi: “Ma è una cosaperché se condividi un ...