Fran Drescher | il discorso dell’attrice de “La Tata” contro Hollywood è virale | “Siamo vittime dell’avidità | ci sostituiranno con l’AI”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Gli studiosiani sono “avidi”, “disgustosi” e “si devono vergognare”. Sta facendo il giro del mondo iltenuto dall’attrice, leader del movimento sindacale degli attori SAG-AFTRA che ha iniziato a scioperare assieme al sindacato degli sceneggiatori WAGle grandi major del settore come Disney, Apple, Warner, Netflix, Paramount, Amazon, Sony. L’interprete del sit-com Laè apparsa visibilmente arrabbiata e scossa. “Quello che succede qui è importante perché quello che sta accadendo a noi sta accadendo in tutti i campi del lavoro, quando i datori di lavoro fanno di Wall Street ela loro priorità, dimenticano i contributori essenziali che fanno funzionare la macchina”. Il tiro ad alzo zerogli ...

, presidente del sindacato, ha dichiarato: "Il SAG - AFTRA ha negoziato in buona fede e desiderava raggiungere un accordo che rispondesse sufficientemente alle esigenze degli attori, ma ...L'obiettivo dell'agitazione, come ha spiegato la portavoce del sindacato- sì, quella de La Tata - , è ottenere degli stipendi più alti, più nuove tutele riguardo le percentuali sugli ...è da alcuni anni un' agguerrita sindacalista, e chi ricorda il personaggio che interpretava non dovrebbe ...

Usa, sciopero attori a Hollywood: il discorso della «Tata» Fran Drescher è virale La Sicilia

Lo sciopero indetto dallo Screen Actors Guild potrebbe impedire alle star di Hollywood di sbarcare al Lido. E, se così fosse, Cannes esulterebbe ...Conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo della 'Tata' nella nota sit-com americana degli anni '90, Fran Drescher è tornata alla ribalta ...