(Di venerdì 14 luglio 2023)è in attesa di conoscere il suo futuro. L’estremo difensore è uno degli obiettivi dell’per il post Onana: e daipotrebbe essere arrivato undi mercato: ‘colpevoli’e Trubin– Yannè uno degli obiettivi per la porta dell’. Sul possibile approdo del portiere svizzero, in nerazzurro arriva undai: sotto ad unapubblicata sull’account ufficiale del portiere svizzero è arrivato un commento di: un emoji che sembrerebbe intendere che la pista che portaall’possa presto concretizzarsi. Oltre al commento del ...

La Juventus ha chiesto informazioni su Kessie Monaco (Germania) 08/03/2023 - Champions League / Bayern Monaco - Paris Saint Germain /Imago/Image Sport nella: YannONLY ITALY La ...... mentre per i ruoli di primo e secondo portiere i nomi più caldi sono sempre quelli di Yann... Il classe 2001 ha infatti messo like alledella presentazione della nuova prima maglia dell'......stato acclamato dai tifosi e lui si è fermato con la macchina per firmare autografi e scattare. Trubin dallo Shakhtar edal Bayern Monaco.

FOTO – Sommer-Inter Doppio indizio social da Thuram e un altro Inter-News.it

Fonte: Pagina Instagram [Yann Sommer] IN ATTESA – Yann Sommer resta un obiettivo per la porta dell’Inter, ma solo il tempo (e il mercato) dirà se presto volerà a Milano per vestire la maglia nerazzurr ...Considerato un sex symbol, Sommer è un portiere poliedrico: ama la cucina, suonare e cantare (specie Bruce Springsteen). Fa pubblicità e si allena con occhiali stroboscopici. Sposato, ha due figlie ...