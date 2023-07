FOTO ? Mkhitaryan dal ritiro dell’Inter «Ricominciare col sorriso!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Secondo giorno diin casa Inter. Henrikh, il primo a sfrecciare i cancelli di Appiano Gentile ieri mattina, documenta con soddisfazione il riavvio dei lavori SORRISO ? L’Inter ha ricominciato a lavorare ieri ad Appiano Gentile. Il vero e propriocon tanto di allenamenti congiunti e pernottamento alla Pinetina sarà da lunedì 17, ovvero quando rientreranno anche tutti gli altri nazionali.è già a disposizione di Simone Inzaghi. L’armeno, tra i migliori lo scorso anno, non vedeva l’ora di. Il suo post su Instagram. Inanche Lautaro Martinez, Bisseck, Agoumé, Sensi e un collaboratore di Inzaghi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...