FOTO ? Handanovic saluta l’Inter sui social | commenta… Cuadrado

(Di venerdì 14 luglio 2023)hatocon un lungo post sui propri. Tanti i commenti di tifosi ed ex compagni, ma curiosa la reazione diIL CURIOSO COMMENTO ? Samire Juanpace fatta? A quanto pare sì. I due si sono resi protagonisti in negativo durante Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia allo Stadium. La goccia che fece traboccare il vaso l’esultanza di Romelu Lukaku al gol dell’1-1 e la reazione razzista della curva bianconera nei suoi confronti.finirono addirittura alle mani, con entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Tutto finito probabilmente fra i due.ha infattitocon un bel ...

Con l'addio ufficiale di Samire quello prossimo di André Onana , destinato al Manchester United per una cifra vicino ai ... Il classe 2001 ha infatti messo like alledella presentazione ......- campionato di calcio serie A / Napoli - Inter /Matteo Gribaudi/Image Sport nella: ... relativo a tutti i ragazzi che sono partiti e che hanno fatto la storia dell'Inter, daa ..., classe 1984 e in Italia dal 2004, ha vestito anche le maglie di Treviso, Lazio, Rimini e Udinese. -LivePhotoSport - . ari/com 12 - Lug - 23 17:30 . 12 luglio 2023

Il saluto di Handanovic all'Inter: In un mondo calcistico di ipocriti ho ... Fanpage.it

Attraverso un lunghissimo post su Instagram, Samir Handanovic ha salutato l' Inter togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: "Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto...ci provo, perch ...Dopo 11 anni si è conclusa l’avventura di Samir Handanovic all’Inter, con il club nerazzurro che ieri ha salutato ufficialmente il portiere sloveno tramite i propri canali ufficiali. Si tratta di un’a ...