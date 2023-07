FOTO ? Bisseck già a lavoro con i compagni e l’Inter | non è l’unico!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023)è già alad Appiano Gentile al seguito di Simone Inzaghi: l’obiettivo principale è quello di entrare quanto prima in sintonia cone con i suoi nuovi. Ma non è l’unico: spunta anche un altro volto!, tramite il suo profilo Twitter, ha mostrato ledi questa seconda giornata di allenamenti ad Appiano Gentile. C’è Yann, ma non solo:iniziato anche da Raffaele Di Gennaro. «Prosegue la preseason delal Suning Training Centre: dopo il primo giorno di allenamenti i nerazzurri sono tornati in campo per la seconda giornata diagli ordini di Simone Inzaghi», ha fatto sapere il club. Le dei Nerazzurri in campo #ForzaInter — Inter ...