Forza Italia | Martusciello | “Tajani degno interprete della linea del partito”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Antonioè uno dei pochi, come me, rimasti dal 1994. E’ uno di quelli che non ha mai cambiato bandiera, che ha vinto, che ha perso, senza mai tradire. Sarà ilpolitica del”. Lo afferma Fulvio, capogruppo dial Parlamento europeo e coordinatore regionale delin Campania.“Il Consiglio nazionale di domani – aggiunge – sarà a porte apertissime. Stiamo registrando una grande voglia di partecipazione da ogni parte di. Domani comincia una nuova era nel segnoassoluta continuità di idee, di programmi e di passione”, conclude ...