Forza Italia al bivio per il futuro | la giornata decisiva nel post-Berlusconi

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Domani non siamo chiamati a nominare il successore di, lui resta insostituibile”, dice a mezza bocca un big azzurro che domani al Consiglio nazionale divoterà Antonio Tajani presidente pro tempore del partito, l'unico nome in campo che mette d'accordo tutte le correnti, almeno per ora. All'hotel Parco di principi di Roma sono attesi 213 delegati: sarà ammesso nella sala per l'elezione del ‘reggente' solo chi, per statuto, ha il diritto di voto ed è in regola con il tesseramento 2023, avrà cioè sborsato una quota che varia dai 10 ai mille euro se è un ‘eletto'. Nessuno lo dice apertis verbis ma questo appuntamento potrebbe segnare definitivamente la storia di un movimento nato dall'intuizione di Silvioe lanciato nel ‘94. FI è a un: orfana del suo ...

Antonio Tajani (e quindi Ppe) ha mandato a dire a Salvini che "i popolari non si alleeranno mai con partiti antieuropeisti: siamo pronti a fare alleanze con la Lega anche in Europa, ma ...'Ci sarà anche qualche ingresso significativo nei prossimi giorni': Antonio Tajani lo ha detto a proposito di, facendo agitare soprattutto tre partiti, ovvero Azione,viva e Movimento 5 Stelle. Tra i possibili transfughi ci sarebbe, come riporta il Corriere della Sera, il deputato Ettore ...... sebbene la presidente del consiglio abbia fatto dell'integrità e della sua biografia personale la sua principalepolitica. Ma questo non può reggere per sempre. Per ora, gli scandali non ...

“Domani non siamo chiamati a nominare il successore di Berlusconi, lui resta insostituibile”, dice a mezza bocca un big azzurro che ...L’ultimo sondaggio di Termometropolitico conferma la vetta di Fratelli d’Italia, con un distacco abissale dal Partito Democratico ...