Formula 1 | Charles Leclerc via dalla Ferrari | destinazione clamorosa | fans allibiti

ROMA " La vittoria del titolo mondiale di1 è sempre stata l'obiettivo principale diLeclerc . Il monegasco lo ha ribadito, nelle ore scorse, in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian , in cui ha ...Le uniche gioie sono arrivate dal terzo posto diLeclerc a Baku e dalla piazza d'onore conquistata sempre dal pilota monegasco in Austria. In particolare poi il campionato di Leclerc sembra ......Incidente 12 - Nov - 23 Max Verstappen 2 2 Brasile 2022 Incidente 13 - Nov - 23 Lando Norris 2 2 Brasile 2022 Incidente 13 - Nov - 23 Carlos Sainz 2 2 Australia 2023 Incidente 02 - Apr - 24...

L'orologio di lusso al polso di Charles Leclerc a Wimbledon è un modello iconico di grande impatto GQ Italia

Il mercato Ferrari al momento non esiste. La squadra del Cavallino non ha iniziato a parlare di rinnovo con Charles Leclerc e Carlos Sainz, vale a dire i due piloti nella lista prioritaria per ...Charles Leclerc concentrato sul progetto Ferrari: il pilota monegasco si definisce il primo a voler cambiare l'attuale situazione della Rossa ...