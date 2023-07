Formia “Metti un libro a teatro” | all’Area Archeologica di Caposele in scena “Apologia di Socrate”

Formia, 19 luglio, Area Archeologica di Caposele: "Apologia di ... Tutto Golfo

FORMIA – La metafora migliore l’ha utilizzata alla fine il presidente della Provincia di Latina e sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli nell’interviste finali ai cronisti: “Scusatemi, non può e non d ...Fa tappa a Formia “Il mare è la loro casa”, la campagna pensata da LAV con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e ...