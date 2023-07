Formia “Il Cammino di San Filippo Neri a piedi – da Cassino a Gaeta in sette tappe” | la presentazione

Quello incontrato nell'impianto sportivo di Fuorigrotta non è l'unico ostacolo sul suodi ... Un'altra soluzione sarebbe quella di spostarsi a, a circa un'ora da Napoli. "La sensibilità ...Niente da fare, ildel Milan termina in semifinale. A Trigoria i rossoneri non riescono a ribaltare il 3 - 1 ... ARBITRO Scarpati di6 Direzione a due facce: sicura da una parte, ma con ...Quello incontrato nell'impianto sportivo di Fuorigrotta non è l'unico ostacolo sul suodi ... Un'altra soluzione sarebbe quella di spostarsi a, a circa un'ora da Napoli. "La sensibilità ...

"Il Cammino di San Filippo Neri a piedi - da Cassino a Gaeta in sette tappe": ieri l'incontro a Cassino con la presentazione del volume gazzettinodelgolfo.it

Giovedì 13 luglio, presso il Palazzo della Cultura di Cassino è stato presentato, con la partecipazione degli autori Filippo Scalisi ed Erika Eccher, il volume “Il Cammino di San Filippo Neri a piedi ...L’appuntamento alle 21.30 è con il capolavoro della commedia greca, rappresentato dalla compagnia Castalia.