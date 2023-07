Formia Al via la mostra “Confronti in Replica” presso la sala mostre del punto IAT

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 14 luglio 2023)– In attesa della nuova programmazione espositiva prevista a partire dal mese di settembre,ladelIAT del Comune diè in fase di avvio l’ultimo giro di giostra per le opere dei quattro artisti espositori che si sono avvicendati in questi ultimi mesi nel nuovo spazio situato al L'articolo Temporeale Quotidiano.