Formazione dei docenti | il futuro è anche online Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 luglio 2023) Veniamo a sapere che il ministero della Universita? e? poco incline a proposte che possano ricorrere a modalita? moderne e flessibili che le tecnologie digitali mettono a disposizione, allo scopo di ottenere elevata qualita? diper gli aspiranti. Lo si capisce nelle dinamiche presenti nelle commissioni affari costituzionali e lavoro, impegnate a migliorare e snellire il dl Pa bis. Infatti il decreto prevede all’articolo 20 una serie di disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico ee accelleratorie dei concorsi Pnrr per migliorare il sistema dell’educazione italiana, con l’obbiettivi della abilitazione degli insegnanti. Sembrava scontato che si dovesse finalmente far ricorso alle tecnologie digitali tout court per corsi on line, ma non e? cosi?. Sotto sotto, in alcuni ambienti dell’impiego pubblico, ogni occasione ...