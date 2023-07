Foolers Village | nasce la prima Fabbrica di Startup

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 14 luglio 2023) nelle Università italiane FoolFarm S.p.A. lancia, un polo nazionale d’innovazione che porta il Venture Building negli atenei del Sud Italia e in quelli al di fuori dei consueti circuiti di Roma, Milano e Torino, mettendoli in rete: un’iniziativa ambiziosa per valorizzare il talento e il patrimonio scientifico in campi cruciali come l’intelligenza artificiale, la cyber security e la blockchain. L’obiettivo è creare un vivaio d’impresa territoriale in settori strategici per il nostro Paese che trasformi le idee e i progetti degli studenti in realtà concrete, seguendo il metodo e il know-how di Foolfarm nel deep-tech, oltre rafforzare l’economia locale, specie nel Sud Italia, contenere la fuga di cervelli. Già attivato con successo all’Università di Lecce, il network si amplierà con le Università di Sassari, Bolzano e Napoli. Sotto la ...