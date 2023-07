Focolaio di aviaria in un' azienda agricola | centinaia di anatre e fagiani contagiati dovranno essere abbattuti

... presidente SIMeVeP (Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva), in un'intervista a Sanità Informazione che non sorprende, vista la presenza di undiin quello stesso ...Per contenere la diffusione dell'influenzae, di conseguenza, tutelare il comparto ... In caso diil piano di emergenza prevede l'abbattimento di tutti gli animali, il "vuoto sanitario" ......che l'Emilia - Romagna è attualmente una regione ad alto rischio di influenza, e gli uccelli palustri ne sono i maggiori portatori. Sempre a Conselice, un anno fa, è scoppiato un...

Focolaio di aviaria in azienda agricola del Pavese Agenzia ANSA

Scatta l'allarme per l'aviaria nel Pavese. Un focolaio dell'influenza, sottotipo H5N1, fortemente patogena, ha interessato un'azienda agrovenatoria di Corteolona (Pavia). (ANSA) ...Un focolaio dell’influenza, sottotipo H5N1, fortemente patogena, ha interessato un’azienda agrovenatoria di Corteolona ...