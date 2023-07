Firenze | i video del Capodanno dei minori con sesso e droga | «Usano il corpo come un giocattolo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) La procura diha indagato a vario titolo 24 minorenni sotto i 16 anni per una serie di accuse in seguito a una festa di. La casa si trova nel Mugello. Due 12enni sono le presunte vittime di una violenza sessuale. L’accusato è un 14enne. In quella festa c’erano 17 minorenni oltre alle 2 dodicenni. Tutti i maschi sono finiti nel registro degli indagati. Altri sono accusati di aver divulgato le immagini. Per nove di questi è già arrivato l’avviso di conclusione indagini. Sei sono accusati di violenza sessuale. Mentre gli altri tre devono rispondere di produzione, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. La violenza sessuale è documentata da dueche durano un paio di minuti. E che gli investigatori ritengono tagliati. I filmati La festa si è trasformata in un festino a base di alcol e ...