Fiorentina vicina ad Arthur | Sky | la Juventus pronta a pagare parte dell’ingaggio

...per Hojlund Per avvicinarsi all'alta valutazione che l'Atalanta fa di Rasmus Hojlund (molto... 2023 - 07 - 13 18:58:46, il Brighton su Igor Ancora una squadra di Premier su Igor. Per ...MILANO " L'estate è sempre piùe finalmente è tempo di sole, mare e spiaggia. Le buone maniere però non vanno mai in vacanza!... moglie e imprenditrice di sé stessa, la YouTuberè ......13:20, vicino Parisi Fabiano Parisi è sempre più vicino alla. Nel pomeriggio ... La trattativa con l'Az èalla conclusione, ballano circa tre milioni ma l'operazione dovrebbe ...

Fiorentina abbastanza vicina ad acquistare il nuovo portiere. Ecco i ... Fiorentina.it

La Fiorentina segue da vicino Francesco Dell'Aquila, esterno d'attacco classe 2004 del Torino. Come si legge su Gazzetta Regionale, sul giocatore è attenta la Roma, ma il club ...Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si sofferma sul capitolo portiere in casa Fiorentina. Come per il nuovo centrocampista, anche da questo punto di vista la società ha fatto ...