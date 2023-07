Fiorentina | ufficiale la cessione di Rasmussen al Brondby | le cifre

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha ufficializzato l’addio di Jacob, difensore danese, che si trasferisce alDi seguito il comunicato delsull’arrivo di Jacobdallaper circa 3 milioni di euro. COMUNICATO – Il 26enne difensore centrale danese Jacobtorna a casa in Danimarca dopo un lungo periodo all’estero, dove negli ultimi anni è stato sotto contratto con la, ma ceduto in prestito, tra gli altri, a Vitesse e più recentemente Feyenoord. Jacobsi trasferirà al Brøndby IF con un contratto quadriennale con effetto immediato e si unirà alla squadra questa mattina al ritiro.

Il Lecce ha ufficializzato il ritorno in giallorosso di Lorenzo Venuti, difensore proveniente dalla Fiorentina. Il Lecce, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il ritorno in giallorosso di Lorenzo Venuti. Il difensore arriva a parametro zero dopo la fine del suo ... Commenta per primo La Fiorentina saluta definitivamente Jacob Rasmussen, difensore danese classe '97. Il giocatore, che negli ultimi anni ha giocato in prestito a Empoli, Vitesse e Feyenoord, si trasferisce al Brondby a ...

Il Lecce ha appena ufficializzato il ritorno di Lorenzo Venuti in giallorosso. Ecco la nota di benvenuto del club: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle ...Con un post su Instagram, il numero 1 sloveno dà l'addio ai nerazzurri: non sfugge il commento lasciato dall'esterno colombiano ...