Fiorentina | UFFICIALE il rinnovo di Biraghi fino al 2025

Cristiano Biraghi, giocatore della, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto fino al 2025, con opzione fino al 2026. Ecco il comunicato del club viola. COMUNICATO - ACFcomunica che il calciatore Cristiano Biraghi ha rinnovato il contratto per i diritti alle prestazioni sportive, che lo lega alla Società viola, fino al 30/06/2025 con rinnovo automatico a determinate condizioni al 30/06/2026. La Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall'Empoli FC. Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite con l'Empoli.

Il classe 2000 arriva a titolo definitivo dall'Empoli FIRENZE (ITALPRESS) - Fabiano Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina. A renderlo ...L’Inter è impegnata nel mercato in uscita. Come tutti i club, anche i nerazzurri devono vendere prima di comprare. Così, mentre sono ore decisive per il trasferimento di Onana ...