Fiorentina | ufficiale il prestito di Bianco alla Reggiana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha ufficializzato la cessione indi Alessandro. Tutti i dettagli La, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione indi Alessandro. Il centrocampista classe 2002 va così a fare esperienza in Serie B nel club neopromosso e tornerà in viola al termine della stagione. COMUNICATO – Lacomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro

Laha ufficializzato la cessione in prestito di Alessandro Bianco alla Reggiana. Tutti i dettagli La, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione in prestito di Alessandro Bianco alla Reggiana. Il centrocampista classe 2002 va così a fare ...Commenta per primo Lacomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Bianco alla Reggiana.Giuntoli ha chiesto informazioni sul centrocampista ex Milan Ore 11:00 - Laè ... i media turchi parlano già di viste mediche oggi, ma non c'è ancora nulla di. La trattativa è ...

UFFICIALE, Rasmussen saluta la Fiorentina: vola in Danimarca Viola News

Il tutto si è praticamente messo a posto nel pomeriggio di lunedi, subito dopo la conferenza di presentazione della nuova stagione azzurra. Adesso c’è l’investitura ufficiale con i comunicati dei club ...Adesso è ufficiale: le amichevoli estive della Fiorentina contro il Parma (20 luglio) e il Catanzaro verranno trasmesse in diretta su Dazn. Lo ha comunicato l’azienda ...