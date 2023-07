Commenta per primo Lasisempre più ad Arthur , in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport , la dirigenza viola sta chiudendo la trattativa con i bianconeri sulla base di un ...18.35 - Fabiano Parisi sialla, lo conferma il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: 'Aspettiamo solo l'offerta congrua'. ( LEGGI QUI tutte le dichiarazioni) 16.57 - Daniel ...Girelli e compagne preparano il debutto contro l'Argentina ROMA - Il Mondiale die le azzurre lavorano al massimo per farsi trovare pronte. A dodici giorni dall'atteso ..., Milan, ...

Fiorentina, si avvicina Arthur: l'operazione con la Juve Calciomercato.com

Alla Juventus è bastato un comunicato di poche righe per abbandonare definitivamente la barca della Superlega, il progetto messo in piedi da diversi top club per provare a rivoluzionare il mondo del c ...