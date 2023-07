(Di venerdì 14 luglio 2023) La cantante di nuovo indopo il ricovero d'urgenza per una peritonite solo qualche giorno fa “Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano…ora mi…posso dirvi anche basta ?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile x me”. A scriverlo su Twitter è la cantante Marinache posta, insieme all’annuncio, una foto in cui appare su un lettino dicon la mascherina e una flebo al braccio. “Non ho pace”, scrive rispondendo ai tweet dei followers. “Sto”, aggiunge.aveva annunciato solo qualche giorno fa, il primo di luglio, sui social di essere stata ricoverata d’urgenza ed operata per una peritonite, ed era stata costretta per questo a saltare il concerto previsto a Vasto domenica 2 luglio. Moltissimi i volti noti che hanno scritto in pochi ...

Fiordaliso ancora in ospedale: "Mi ricoverano, sto crollando" Adnkronos

Paura per Fiordaliso. Circa due settimane fa, la nota cantautrice aveva annunciato di essere stata operata d’urgenza per una peritonite, un’infiammazione dei visceri e ...Fiordaliso è in ospedale, di nuovo ricoverata, pronta ad affrontare un intervento. E’ la cantante ad informare tutti che sta male, che non ce la fa più. Per Fiordaliso è davvero un anno terribile, lo ...